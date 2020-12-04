أثارت ​كنزي دياب​ ابنة الفنان المصري ​عمرو دياب​ إعجاب متابعيها بمقطع فيديو جديد لها نشرته عبر على أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيه وهي تقلّد رقص المغنية العالمية شاكيرا.

وأبدت كنزي رشاقة لافتة في الرقص ولفتت الأنظار إلى ليونة جسمها وبدت حركاتها على وقع أغنية لاتينية راقصة أشبه برقص شاكيرا، حتى أنها في ختام المقطع تعمدت تحريك مؤخرتها كما تفعل الفنانة العالمية الشهيرة.

وأول تعليق جاء من والدتها ​زينة عاشور​ زوجة الفنان عمرو دياب السابقة التي له منها 3 أولاد وهم :جنا وكنزي وعبد الله فكتبت : رأس النهاية ، لازم”، وفي تعليق آخر كتبت :”مذهلة”

.وكانت كنزي تسببت بموجة جدل منذ أيام لظهورها في مقطع فيديو بفستان قصير وهي تراقص صديقتها وخلفها بدت زجاجة من الخمر ما أثار استياء المعلقين.