شاركت كنزي ابنة الفنان المصري عمرو دياب متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمقطع فيديو جديد لها استعرضت فيه وهي مهارتها في بعض الحركات راقصة مع صديقة لها.

وظهرت كنزي خلال مقطع الفيديو وهي ترقص برفقة صديقتها وذلك علي طريقة النجمة العالمية شاكيرا، حيث ارتدت توب كشف عن بطنها، مع بنطلون باللون الأورانج، وتركت شعرها الذهبي منسدلاً على كتفيها.

وقد تفاعل تفاعلوا متابعو كنزي عمرو دياب مع الفيديو وتركوا لها الكثير من علامات الإعجاب، والقلوب الحمر في تعليقاتهم.

وكان من بين التعليقات “حلوين بس مش مع بعض خالص”، “تحفه بجد شاطره يا كنزي”.كما كانت هناك تعليقات سأل فيها المتابعون عن والد كنزي الفنان عمرو دياب، وتعليق من متابعة هددتها ممازحة فكتبت لها “هقول لابوكي”.

وكان الفنان ” عمرو دياب ” قد تصدر التريند مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية واقعة سقوطه على المسرح أثناء إحياؤه لحفل في أحد فنادق القاهرة .