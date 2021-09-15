على الرغم من شهرته عالميًا، إلا أنه قلما ما نجد شائعة خاصة بالفنان عمرو دياب حول علاقته بالنساء أو بفتيات مثل بقية الفنانين، فمن المعروف أن الهضبة شخص خجول يتصرف دائماً بحكمة مما جعله أذكى فنانين جيله، خلال فترة التسعينات،

وعلى الرغم من حرص الفنان عمـــرو دياب، على إبعــاد حياته الشخصيـــة عن الإعلام إلا أن إسمه ارتبط بالكثير من النساء طوال مشواره الفني. ليست فقط النساء اللاتي تزوجهن منه، ولكن نساء جمعتهن بعمرو دياب علاقات لم تكلل بالزواج والتى علي رأسها إيناس شاهين شقيقة الفنانة المصرية إلهام شاهين وحب الهضبة الأول.

قصة خطوبة لم تكتمل بسبب فنانة

إذ عاش عمرو دياب، أول قصة حب في حياته مع إيناس شاهين، شقيقة الفنانة المصرية إلهام شاهين، وبدأت قصة الحب عندما التقيا خلال استعانة إلهام شاهين به في أول عمل سينمائي له وهو فيلم “السجــينتان”، ليرتبطا رسميًا بعد ذلك، إلا أن تلك الخطوبة لم تدم طويلًا.

كان عمر إيناس حين ارتبطا 17 عامًا، بينما كان عمرو دياب في الـ27 من عمره، ورفضت إلهام شاهين الزواج لصغر عمر أختها، وكان عمرو دياب مازال في بداية مشواره الفني… شاهد كيف أصبح شكلها الآن في نهاية الموضوع

الزواج في حياة عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب عن ارتباطه بالنجمة شيرين رضا ابنة الفنان الراحل محمود رضا، وكانت شيرين في وقتها غير معروفة مثل الآن،

ثم أعلنا زواجهما بعد فترة قصيرة وقد قام عمرو دياب بتقديم عدة أغنيات لها مثل “ايه اخرتها معاكي” و “متخافيش” وكانت في هذا الوقت هي أشهر قصة حب في الوسط الفني، وبعد عدة سنوات أعلن كلًا من عمرو دياب وشيرين رضا انفصالهما ونتج عن هذه الزيجة الإبنة الكبرى لعمرو دياب وهي نور، ولا تزال شيرين رضا تحتفظ بعلاقة صداقة قوية بينها وبين عمرو.

بعد فترة ليست بطويلة، أعلن عمرو دياب زواجه من زينة عاشور وهي سعودية الجنسية، وكانت هذه تعتبر أطول فترة زواج عاشها عمرو دياب والتي نتج عنها ثلاثة أطفال هما عبد الله وكنزي وهما توأم وجنى، وعاش عمرو قصة حب كبيرة مع زينة حتى ظهرت الشائعات حول عمرو دياب و ارتباطه بفنانة مصرية.

عمرو دياب ودينا الشربيني

منذ فترة ليست بعيدة ارتباط بالنجمة الشابة دينا الشربيني، وكانت البدايات حين بدأت دينا تظهر مع عمرو دياب في العديد من الحفلات والمناسبات، قام الهضبة بطرح أغنية “برج الحوت” التي كانت لدينا، تعبيراً من عمرو عن حبه لها، ثم أصبح ارتباطهما حديث الساعة بعد أن ظهرا معًا في أحد الإعلانات الخاصة بإحدى شركات الإتصالات المصرية، ثم ظهرت هي في أحد البرامج تتحدث عن علاقتها بالهضبة، وكيف يعتبر هو أكبر داعم لها في حياتها الشخصية والمهنية.

وعلى الرغم من فارق السن الكبير الموجود بينهما، إلا أنهما كانـــا يعتبرا مــن أجمل ثنائيات الوسط الفني. ثم أنفصلا في الفترة الحاليه بعد بعض الخلافات غير المعلومة بينهما، ولا توجد أي أنباء حول عودتهما مجددًا.

شاهد كيف أصبح شكل حبيبة عمرو دياب الأولى

إيناس شاهين تعمل حاليًا كمصممة أزياء وخبيرة مظهر، شاركت كستايليست في بعض الأعمال السينمائية والتلفزيونية، التى من أشهرها (مسلسل بلا دليل) (فيلم يوم للستات) (مسلسل امرأة في ورطة)، وكان آخرهم (مسلسل ضد الكسر) التى شاركت به في موسم رمضان 2021 الماضي، بطولة الفنانة نيــللي كريم، وحرصت شقيقتها علي تهنئتها بنجاحها خلال هذا العمل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “