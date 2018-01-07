شاهد كيف احترق شعر مي حريري فن

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تم تداول مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة ​مي حريري​ وقد انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر حريري بالفيديو وهي تعايد أحد معجبيها في عيد ميلاده قرب مدفأة كانت النار مشتعلة فيها، لتجد بعدها أنّ شعرها يحترق وبدأت بعدها بالصراخ، ثم قام أحد الأشخاص الموجود بجانبها بمساعدتها.

وكانت قد قالت ​مي حريري​ إن “جمالي نقمة، دائماً أقول إن المرأة يجب أن تكون جميلة وذكية، والجمال يكون نقمة عندما يستخدمون المرأة كسلعة وهي ليست قادرة على الدفاع عن نفسها، أو تكون غير قوية بالشكل المطلوب، ويوجد العديد من الأشخاص يغارون من الجمال ويحاربونه، والغيرة مرض نفسي وأنا ليس لدي الوقت لأرد على التعليقات السلبية، ونحن جميعنا لدينا نقص ولا يوجد أحد كامل، وكل هذا يأتي من الخبرة والجهد والوقت”.