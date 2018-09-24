شاهد.. كيف احتفلت أحلام بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري في مطعم بفرنسا؟

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام، مقطع فيديو يظهر لحظات احتفالها بعيد ميلاد زوجها مبارك الهاجري.



وشاركت أحلام جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، لحظة الاحتفال الذي أقامته لزوجها في أحد مطاعم فرنسا مع مجموعة من أصدقائهما، معلقة بالقول: “كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي وَيَا عزي وتاج راسي وربي يحميك لي ولعيالنا ولا يفرقنا”.

وأضافت: “يارب هالسنة وكل السنوات سنين السعادة والنجاح ربي لا يحرمني منك ولا من محبتك لي ولعيالنا”.