احتفل رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” في منشور له عبر حسابه على إنستجرام بعيد ميلاد زوجته الفنانة ” ريهام حجاج ” ال 35 الذي يوافق اليوم 23 سبتمبر .
وتضمن منشور محمد حلاوة مجموعة من الصور التي تجمعه بريهام حجاج وكتب في تعليقه عليها : ” عيد ميلاد سعيد لحب حياتي لمن أضاءت حياتي وحياتنا العائلية .. عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي وعمري .. رورو ” .
وردت الفنانة ريهام حجاج في تعليق لها على معايدة زوجها بكلمات رومانسية فقالت : ” بحبك يا حياة قلبي .. ربنا يخليك ليا يا عمري يا رب .. بعشقك ” .
يُدهشني كيف يستطيع الإنسان أن يحول مشاعره أو يُقسمها بين شخصين!؟
ففي يومٍ يُبايعُ شريكاً على الحب والوفاء وفي يومٍ آخر يجدُ نفسه (أو تجبره الظروف) يتبادل نفس الكلام مع شريكٍ آخر!
أعرفُ أنه أمرٌ يحدثُ كل يوم لكنني لا أستطيع أن أُخفي دهشتي كيف لشخصٍ أن يكون كل العالم لشخصٍ آخر ثم يصبح لا شيئاً بالنسبة له!
ماذا تقول أنت؟