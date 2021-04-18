تحل الفنانة السورية سوزان نجم الدين، ضيفةً سادس حلقات برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بموسمه الخامس، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي على قناة “القاهرة والناس”.

وترد سوزان، بكل جرأة على جميع فقرات “شيخ الحارة والجريئة”، متحدثةً عن علاقتها ببعض الزملاء وتفاصيل خلافاتها معهم، آرائها حول السياسة السورية وعلاقتها ببعض زملائها الفنانين السوريين، بالإضافة إلى معاناتها مع أبنائها في أمريكا بعد حرمانها منهم لسنوات.

وقد نشرت قناة “القاهرة والناس” برومو الحلقة التي ظهرت فيها سوزان وهي تجيب على عدد من الاسئلة حيث كشفت من خلالها عن قيامها بوضع “بلوك” على بعض الفنانين.

كما قالت سوزان نجم الدين انها تكره في شخصيتها الثقة الزائدة في الناس بينما تحب ايمانها بالله وثقتها بنفسها وهو ما انعكس في اجابتها على سؤال “قيمي نفسك من 1 لـ 10” لترد بدون تردد 10.



جدير بالذكر، أن فقرات برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية “مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة”.

