شاهد .. كيف ردت أسما شريف منير على شائعة إنفصالها عن زوجها محمود حجازي

نشرت الإعلامية ” أسما شريف منير ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من إحتفالها بالعام الجديد 2020 .

وظهرت أسما في مقطع الفيديو برفقة زوجها الفنان ” محمود حجازي ” وبعض الأصدقاء خلال الاحتفال .. لترد أسما شريف منير بذلك على الشائعة التي ترددت في الأيام الأخيرة حول انفصالها عن زوجها .

والتي كانت تتجاهل الرد عليها من قبل وعلى أسئلة المتابعين حول هذا الموضوع حتى خرجت بهذا الفيديو لتؤكد عدم صحة تلك الشائعة .

وأشارت أسما شريف منير في تعليقها على الفيديو الذي هنأت به المتابعين بالعام الجديد وشكرت من شاركوها الاحتفال إلى أن انتفاخ بطنها سببه القولون وليس الحمل .