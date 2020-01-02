الصفحة الرئيسية فن شاهد .. كيف ردت أسما شريف منير على شائعة إنفصالها عن...

شاهد .. كيف ردت أسما شريف منير على شائعة إنفصالها عن زوجها محمود حجازي

بواسطة -
0 250

نشرت الإعلامية ” أسما شريف منير ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من إحتفالها بالعام الجديد 2020 .

وظهرت أسما في مقطع الفيديو برفقة زوجها الفنان ” محمود حجازي ” وبعض الأصدقاء خلال الاحتفال .. لترد أسما شريف منير بذلك على الشائعة التي ترددت في الأيام الأخيرة حول انفصالها عن زوجها .

والتي كانت تتجاهل الرد عليها من قبل وعلى أسئلة المتابعين حول هذا الموضوع حتى خرجت بهذا الفيديو لتؤكد عدم صحة تلك الشائعة .

وأشارت أسما شريف منير في تعليقها على الفيديو الذي هنأت به المتابعين بالعام الجديد وشكرت من شاركوها الاحتفال إلى أن انتفاخ بطنها سببه القولون وليس الحمل .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Thank you all for coming, it was such a beautiful night..🎈 Happy new year from our family to yours ♥️ @lailawalid7 @nour7gag @mahmoudhegazy @mahmoud_belal82 @sokkary @mezmzz @alielrawy @thegino666 Ps. انا مش حامل بس قولوني منتفخ 🤓

A post shared by Asma Sherif Moneer (@asma.sherif.moneer) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.