شاهد .. كيف ردت أسما شريف منير على شائعة إنفصالها عن زوجها محمود حجازي

نشرت الإعلامية ” أسما شريف منير ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو من إحتفالها بالعام الجديد 2020 .
وظهرت أسما في مقطع الفيديو برفقة زوجها الفنان ” محمود حجازي ” وبعض الأصدقاء خلال الاحتفال .. لترد أسما شريف منير بذلك على الشائعة التي ترددت في الأيام الأخيرة حول انفصالها عن زوجها .
والتي كانت تتجاهل الرد عليها من قبل وعلى أسئلة المتابعين حول هذا الموضوع حتى خرجت بهذا الفيديو لتؤكد عدم صحة تلك الشائعة .
وأشارت أسما شريف منير في تعليقها على الفيديو الذي هنأت به المتابعين بالعام الجديد وشكرت من شاركوها الاحتفال إلى أن انتفاخ بطنها سببه القولون وليس الحمل .
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Thank you all for coming, it was such a beautiful night..🎈 Happy new year from our family to yours ♥️ @lailawalid7 @nour7gag @mahmoudhegazy @mahmoud_belal82 @sokkary @mezmzz @alielrawy @thegino666 Ps. انا مش حامل بس قولوني منتفخ 🤓