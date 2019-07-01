شاهد.. كيف ردت بلقيس على مهلة فجر السعيد؟!

يبدو ان الفنانة اليمنية الاماراتية لجأت الى السخرية للرد على الاعلامية الكويتية فجر السعيد بعد مهلة اليومين التي اعطتها لها.

فقد نشرت بلقيس عبر حسابها على تويتر تغريدة استخدمت إيموجي الضحك بشكل كبير حتى ملأت ستة أسطر ثم عادت ونشرت شكل شيطاني ضاحك.

ومع ان بلقيس لم تذكر فجر السعيد الا ان متابعيها اشادوا بذكائها وطرافتها في الرد.

وكانت فجر السعيد أعادت نشر تغريدة لبلقيس قالت فيها :”عزّ القايلة” وعلّقت عليها بالقول :”حجيه تقصديني بهالتغريدة ؟!!! لأن ردود جمهورچ اللي مسويتلهم فولو يقول إنچ تقصديني؟!!! خصوصاً إني قلت بالحلقة بروح قضية بلقيس بعز القايلة… إذا تقصديني خليني أكبر التغريدة وآخذها معاي للنيابة ، إذا ماتقصديني خلاص، بانتظار ردك معاك يومين للرد”.

حجيه .. انا لازلت انتظر منك توضيح عمن تقصدين بهذه التغريده ؟!!! عطيتچ مهله للرد وللأسف لم تردي …. هل تقصديني بالتغريده ؟!! واذا ماتقصديني ممكن توضحين لمتابعينچ انچ ماتقصديني لإن الردود على تغريدتچ كلها طعن فيني .. غداً نهاية المهله الممنوحه للرد وبعدها سأضطر آسفه للشكوى ضدچ https://t.co/0YpyzGzKvO — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 29, 2019

وعادت فجر السعيد ونشرت تغريدة اخرى بعد انقضاء المهلة قائلة: “حجيه .. انا لازلت انتظر منك توضيح عمن تقصدين بهذه التغريده ؟!!! عطيتچ مهله للرد وللأسف لم تردي …. هل تقصديني بالتغريده ؟!! واذا ماتقصديني ممكن توضحين لمتابعينچ انچ ماتقصديني لإن الردود على تغريدتچ كلها طعن فيني .. غداً نهاية المهله الممنوحه للرد وبعدها سأضطر آسفه للشكوى ضدچ”.