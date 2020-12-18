ردت الاعلامية السعودية لجين عمران على الصور التي يتم تداولها لها على طريقة “قبل وبعد” كما اكدت ان لا مشكلة لديها في الاعلان عن أي عملية تجميل تخضع لها بل على العكس تحب ان تشارك ذلك مع باقي النساء كي يستفدن من تجربتها.

فردا على سؤال عن الصور التي تنشر لها على طريقة “قبل وبعد”، أكدت لجين عمران، خلال لقاء مع موقع “الامارات نيوز”، أنه من الطبيعي ان يتغير شكل اي شخص مع الوقت.

وعن إجرائها عمليات تجميل، قالت لجين “انا سويت وخبرت ويمكن من أوائل الناس اللي لما عملت خشمي طلعت على غلاف زهرة الخليج مع ربيع هنيدي وقلت انا عملت انفي ومقتنعة ومبسوطة فما بخبي ولا بلف ولا بدور”.

كما كشفت لجين عمران عن عمرها, قالت “عمري 43 وانا فخورة” وتابعت “بقول عمري ووزني ما عندي مشكلة بس ما اقول دخلي”.

وعن حياتها العاطفية، قالت لجين عمران “ما فيك تعيش بدون ناس تحبهم ويحبوك بغض النظر واذا حصل الرجل الذي يستحق انه احبه بالعكس هذه نعمة من رب العالمين ونعمة له هو لأنه سيحصل أشياء لم يحلم بها لأني من النوع لما أحب أحب ادلع واجب أهتم وأحب أبدي الناس الذين أحبهم على نفسي”.

كما تحدثت لجين عمران عن ابتتها جيلان، مؤكدة انها لا تفكر في الانجاب في اوقت الحالي وبأنها مكرسة وقتها لعملها.

وعن خوفها من ان تصبح جدة، قالت لجين عمران “ليش لاء فأنا مثلا اشوف الفنان الهام الفضالة جدة بس احلى جدة امورة ومهتمة بحالها ودلوعه”.

يذكر ان الاعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد نشرت صورة للجين عمران على طريقة “قبل وبعد” حيث اثارت الجدل حينها بسبب الاختلاف الواضح في ملامحها.