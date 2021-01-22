علقت الفنانة المصرية ميرهان حسين على تلقيبها بـ “كيم كاردشيان الغلابة” مؤكدة إنها فخورة بذلك غير انها نوهت الى ان جمالها طبيعي.

وقالت ميرهان حسين، خلال حلولها ضيفة على برنامج “ليلة الخميس” المذاع على قناة “أم بي سي” مصر، ردا على سؤال ان كان هذا التسبيه يضايقها : “مش بزعل، وأكيد بيبسطني، وفيه ناس بتشبهني بيها من فترة، لكن هي الوحيدة اللي أنا فخورة إني شبهها بس أنا طبيعي”.

. وأضافت حسين أن تصريحاتها في الجونة عن إثارة الجدل كانت للمزاح فقط، وليس أكثر، موضحة: “أنا مش بتاعة مشاكل خالص، وأنا مش عارفة إيه المشاكل اللي حصلت في الجونة.. وأنا قولت: (لو أعرف الجو حر كدة كنت أثرت الجدل جدا).. وهناك رطوبة عالية، فأنا هزرت وقولت كدة”.

وتابعت: “الناس لازم يوصلهم إننا بشر زيهم عادي، ولما ننزل في الحر عادي الميكب يسيح.. ولكن تصريحاتي عن الحر في الجونة كنت بهزر فيها”.

وخلال الحلقة قلدت ميرهان حسين عددا من الفنانين، ومنهم: أليسا، وسميرة سعيد، أنغام، وذلك أثناء أداء أغنية “لقيت الطبطبة”.