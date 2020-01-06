شاهد .. كيف علق طارق العريان على إنفصاله عن أصالة ؟

نشر المخرج ” طارق العريان ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بالفنانة ” أصالة ” أعلن من خلالها عن إنفصاله رسميا عنها .
وكتب طارق العريان في تعليقه على الصورة قائلا : ” لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل .. سأظل دائما أحب واحترم هذه الروح الجميلة إلى الأبد .. والدة أولادي ” .
وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت اليوم أيضا في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” خبر إنفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان طالبة من محبيها ومتابعيها عدم الخوض في التفاصيل ومراعاة مشاعرها ومساندتها ودعمها في إجتياز هذا الأمر .
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Unfortunately we reached the end of this chapter. I will always love and respect this beautiful soul, forever the mother of my children @assala_official