شاهد .. كيف علق طارق العريان على إنفصاله عن أصالة ؟

نشر المخرج ” طارق العريان ” عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له تجمعه بالفنانة ” أصالة ” أعلن من خلالها عن إنفصاله رسميا عنها .

وكتب طارق العريان في تعليقه على الصورة قائلا : ” لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل .. سأظل دائما أحب واحترم هذه الروح الجميلة إلى الأبد .. والدة أولادي ” .

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت اليوم أيضا في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام ” خبر إنفصالها رسميا عن زوجها طارق العريان طالبة من محبيها ومتابعيها عدم الخوض في التفاصيل ومراعاة مشاعرها ومساندتها ودعمها في إجتياز هذا الأمر .