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شاهد .. كيف كان رد ميريام فارس بسؤالها حول تفكيرها بالإنجاب مرة ثانية ؟

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خرجت الفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” بتصريحات تليفزيونية خلال لقائها في برنامج ” the insider بالعربي ” المذاع على قناة دبي .

والتي تحدثت فيه ميريام فارس عن فترة مرضها وأن الدعم الكبير لها كان من جانب عائلتها الذين ساعدوها على إجتياز هذه الأزمة .. فقالت : ” هن أول ناس بيكونوا حدك وبيمشو معك في هالمسيرة الصعبة ويتخطوها معك ” .

كما أشارت إلى أن وجود إبنها بجانبها كان مهما بالنسبة لها واصفة إياه ب ” البركة ” في المنزل وأن مجرد وجوده وجلوسه بجانبها كان ينسيها ما كانت تشعر به من ألم أو وجع .

وبسؤالها عن تفكيرها في الإنجاب مرة أخرى قالت : ” إن شاء الله خير .. هلا بلش النق طالما أنا صرت منيحة فبلشت العيلة كلها يالا بدنا نشوف بنوتة أو أخ ” .

وأضافت أنها تشعر بالحماس عندما تنزل إلى السوق وتشاهد الكثير من المحال التي تعرض ملابس للفتيات الصغيرات مع ترك مساحة صغيرة لملابس الأولاد .

 

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