شاهد .. كيف يودع نجوم ” مسرح مصر ” الجمهور ؟

مسرح مصر اللي بيهواكم ..مش ممكن يقدر ينساكم وده آخر يوم لينا معاكم .. مع الف سلامة ونلقاكم على خير في حاجات احلى واجمل والمرة الجايه نكون اعقل ان شاء الله النهارده الخميس والجمعه السبت اخر ايام مسرح مصر بعد سبع سنين عملنا فيهم ١٣٠ مسرحيه هتوحشونااااا😥😥