دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهــم البعيـــدون عن الأضـواء، ومن بين هــؤلاء الفنانــة المصــرية “سلوى عثمان” التى ظهرت مؤخرًا مع زوجها الذي لا يعرفه الجمهور.

حيث ظهرت الفنانة سلوى عثمان خلال استضافتها مع زوجها الصحفى أسامة أبو باشا، فى برنامج” كلام ستات” الذى تقدمه الإعلاميــة شريهان أبو الحسن والفنانــات نهال عنبر وهيدى كرم وندى رحمى، وقالت سلوى:” تعرفت على زوجى من 20 عاما وأصبحنا أصدقاء واستمرت صداقتنا حوالى 8 سنوات وبعدها اكتشفنا اننا متفاهمين جدا وقررنا الزواج”.

الفنانة سلوي عثمان وزوجها الصحفي أسامة أبو باشا

ويقول أسامة أبو باشا، تعرفنا على بعضنا عن طريق أصدقاء مشتركين وكنا نلتقى مع الأصدقاء، وتفهمت ظروف عملها كفنانة، وأشار إلي أنها فنانة أيضًا فى البيت فهى من الشخصيات المنظمة جدا جدا فى المنزل والنزعة الفنّية موجودة لديها حتى فى الإضاءة الخافتة والهدوء داخل البيت.

سلوى عثمان هي فنانة مصرية، ولدت في يوم 29 أبريل عام 1960 في محافظة الإسكندرية وهي ابنة الفنان القدير عثمان محمد علي، كان وجودها داخل أسرة تنتمي إلي الفن له دافع كبير في كونها فنانة متواجدة الآن علي الساحة، وفي الآونة الأخيرة باتت واحدة من أشهر الفنانات التي لها حضور في أعمال فنية كثيرة، ولكن بُعدها عن الصحافة والإعلام وقلة ظهورها في البرامج أثر في نجوميتها وشهرتها لدي الجمهور.

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بدأت سلوي حياتها المهنية في عمر 17 عام، من خلال عملها في الإذاعة كممثلة، بعدما سنحت لها الفرصة لذلك من خلال الأستاذ حسين عثمان، وكان المخرج الكبير الراحل نور الدمرداش والد الإعلامي معتز الدمرداش زميلًا لوالديها أثناء الدراسة بالمعهد المسرحي، فإختبرها وإجتازت الإختبارات.

ثم بدأت سلوي ترتكز علي موهبتها الفنيّة وتحاول أن تثبت نفسها داخل الساحة، وشاركت في أعمال سينمائية التى من أبرزها (عمارة يعقوبيان، رسالة إلي الوالي، هيستيريا، سمير وشهير وبهير).

بالإضافة إلي عدد كبير من المسلســلات علي رأسهم : ( البرنس، المال والبنون، غوايش، عائلة الأستاذ شلش، ليالي الحلمية الموسم الخامس)، وكان للمسرح حيزًا من المسيرة الفنية فقد شاركت في (شغال آخر زمن، مع خالص تحياتي).

وكان دورها في “مسلسل سجن النسا” مع النجمة نيللي كريم دورًا لقي ناجح باهر وأضاف إلي رصيدها الفني الكثير، وذكرت سلوي عثمان مستعيدة ذكرياتها سابقًا، بأنها قد لعـبت دور البطولة في مسلسل “الثعبان” ولأنها كانت أنذاك في بداياتها فلم يحقق هذا العمل الدرامي ما توقعته ولم يحظي بأي إهتمام من قبل الجمهور والمشاهدين.

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