شاهد.. لبنانية حسناء تتألق بعزف النشيد الوطني العراقي على الكمان في كربلاء!

أصبحت العازفة اللبنانية جويل سعادة حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد تألقها خلال عزف النشيد الوطني العراقي في حفل افتتاح بطولة “آسيا سيل” لاتحاد غرب آسيا، على أرضية ملعب كربلاء الدولي أمام أكثر من 30 ألف متفرج.

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وازداد عدد المعجبين بصفحة جويل سعادة على “إنستغرام”، بسرعة خلال الساعات الماضية، حيث ارتفع عدد المتابعين إلى أكثر من 63 ألف شخص.

ونشرت العازفة اللبنانية صورة على صفحتها شكرت فيها العراقيين على حسن ضيافتهم قائلة: “الشكر الكبير للعراق الحبيب، وشعب العراق المضياف، الذي غمرني بحفاوته ولطفه، واستضافني على ارضه، أزرني بكل محبة ورحابة صدر”.