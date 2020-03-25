شاهد.. لبنانية محجبة تشعل انستغرام برقصات افريفية!

أشعلت مدربة الرقص الأفريقي اللبنانية، سارا كريت، انستغرام بنشرها فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة مع زوجها وابنها في وسط الحجر الصحي في لبنان.

وكانت سارا كريت قد قدمت الى لبنان عام 2015 من السنغال وهي حاملة شهادة في الرقص ومن ثم أنشأت فريق عمل للتدريب على الرقص الأفريقي.

وقد حققت فيديوهات سارا كريت رواجا كبيرا في فترة العزل المنزلي حيث وصل عدد متابعي حسابها على انستغرام الى اكثر من 250 الفا.

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وقالت سارا كريت: “كنت أتفادى الأمر (تعليم الرقص)، أو أرقص ضمن محيط ضيق جداً، كوني محجبة. إلا أن دعم عائلتي وتشجيعها لي لمتابعة شغفي دفعاني إلى تنظيم صفوف رقص، ولا يرتبط تدريب الرقص بالدعم العائلي فحسب، بل إن غياب هذا الرقص عن لبنان، وحبّي الرقص الأفريقي، ضاعفا رغبتي في تعليم الرقص”