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شاهد.. لجين عمران تبرر الغاء متابعتها لـ احلام بـ “الحفاظ على ماء الوجه”!

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لجين عمران واحلام

لجين عمران واحلام

بررت الاعلامية السعودية لجين عمران الغاء متابعتها للفنانة الاماراتية أحلام من قائمة أصدقائها عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “سوار شعيب”، ردًا على سؤال المذيع، أنها لم تعمل بلوك لـ أحلام وكل ما حدث أنها تابعتها على تويتر وإنستغرام، لكنها تفاجأت بعدد من متابعيها يسألونها عن سبب عدم متابعة أحلام لها.

لجين عمران تابعت كلامها قائلة أنه وحفاظًا على ماء وجهها ألغت متابعتها لأحلام كنوع من العتاب، مشيرة أن الأمور تحسنت بينهما.

ختمت لجني عمران:” الموضوع يحمل طريقين، انت تتواصل معي بتواصل معك إذا أنت بتقطع وماتبغي تتواصل إذن أنا نفس الشي مارح اتواصل معك”.

 

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