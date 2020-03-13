شاهد.. لجين عمران تتحدث عن الإجراءات للوقاية من الكورونا: “الله الحامي ولكن”!

تحدثت الاعلامية السعودية لجين عمران في مقطع فيديو عن الإجراءات التي يجب اتباعها وأخذها بمحمل الجد لانجاح القرارات الحكومية في محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت لجين عمران ان ما دفعها للتحدث في هذا الموضوع ردة فعل احدى صديقاتها التي رفضت تجنب التجمع في الاماكن العامة بقولها “االله الحامي”.

وتابعت لجين عمران: “صحيح الله الحامي ونعم بالله رب العالمين ولكن ما فيني اوقف في طريق كل السيارات وعندي قناعة ان الله الحامي وعندما تصدمني سيارة اقول ما كنت اتوقع”.

واضافت “التوقع موجود لأن هذه الحقيقة وهذا الواقع الله الحامي لم انا اتخذ الاجراءات الاحترازية واحمي نفسي اسعى يا عبد وانا اسعى معاك”.