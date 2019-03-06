شاهد.. لجين عمران تتحول الى “وضحى”

تصدرت الاعلامية السعودية لجين عمران غلاف مجلة “بيت الشعر” لهذا الشهر حيث ظهرت بإطلالة بدوية.

وقد نشرت لجين عمران كواليس جلسة التصوير، ذلك عبر حسابها على انستغرام، حيث علقت قائلة: “كواليس تصوير غلاف مجلة #بيت_الشعر مع المصور المبدع نافع العامري 😊إلي حول البيت لخيمة 😄 و تحولت أنا إلى وضحى”.

يذكر ان لجين عمران تقدم حاليا برنامج “أمير الشعراء”، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.