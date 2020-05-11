أثارت الإعلامية السعودية “لجين عمران” الجدل بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها برفقة أشقائها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو أظهر لجين عمران وهي تكشف بحماس عن مفاجأة أعدتها لاخوتها والذين كانوا يجتمعون أمام باب الحمام حيث طلبت منهم الدخول إلى الحمام لـ يتفاجؤوا بمقعد الحمام وهو يضيء في وسط العتمة.

وأوضحت لجين أن هذا النوع من المرحاض مفيد للأطفال الذين يضطرون لدخول الحمام في الليل ولا يسعهم الوصول للضوء لذلك الأمر لم يعد مشكلة لهم.

واوضحت لجين عمران بانها اشترت هذا المنتج والذي يسمى “LED Toilet Light” اونلاين ونصحت متابعيها بشرائه والبحث عنه على غوغل.

وقد اثار مقطع الفيديو الجديد الجدل بين متابعي لجين عمران بين من انتقده واصفا المحتوى بالتافه بينما علق البعض بـ “شو هالقرف”، وأضاف آخر “هي المفاجآت الي ما نبغها”.