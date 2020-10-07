شاركت الإعلامية السعودية ​لجين عمران متابعيها بمقطع فيديو يرصد تجربتها أثناء خضوعها لفحص ​سرطان الثدي​، ضمن مشاركتها في الحملة المخصصة لنشر التوعية حول هذا المرض، التي تنشط خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، وأهمية الكشف المبكر للتمكن من العلاج، وتفادي المرض الخطير.

وإنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للجين عمران، بعد خضوعها للفحص الطبي الخاص بسرطان الثدي في إحدى العيادات.

وأوضحت لجين عمران لمتابعيها خطوات الفحص بالتدريج، إذ أن الأمر يبدأ بأسئلة عامة حول العمر والوزن والحالة الإجتماعية، وفي حال كان هناك أطفال لها إذا كانوا يعانون من أمراض ومدة الرضاعة للأطفال وغيرها، ومن ثم تم إجراء الفحص بواسطة الأشعة على خطوتين للإطمئنان بشكل تام، وختمت زيارتها بالتأكيد على ضرورة القيام بالفحص من أجل صحتها.

وكان لافتا خلال الفيديو، حديث لجين عمران عن الرضاعة الطبيعية قائلة انها ارضعت ولديها الاثنين طبيعيا قائلة: “سمورة ما شاء الله اخد كفايته وزيادة سنتين رضعته” كما تحدثت لجين عمران عن نفس الموضوع في ردها على تغريدة حيث قالت: “الرضاعة الطبيعية سبحان الله كانت متعة بالنسبة لي كأم إحساسي إن هذا المخلوق الصغير اللطيف معتمد علي في غذائه إحساس عظيم و هذا الوقت الخاص إللي أقضيه معاه يقربنا من بعض هذا غير إن الرضاعة ساعدتني أرجع وزني إلى طبيعته”.

شكرا على إبداء رأيك و على لطفك و رقيك عزيزتي صالحة

الرضاعة الطبيعية سبحان الله كانت متعة بالنسبة لي كأم

إحساسي إن هذا المخلوق الصغير اللطيف معتمد علي في غذائه إحساس عظيم

و هذا الوقت الخاص إللي أقضيه معاه يقربنا من بعض

هذا غير إن الرضاعة ساعدتني أرجع وزني إلى طبيعته https://t.co/ft5SenHBBX — لجين_عمران (@Lojain_omran) October 5, 2020

يذكر أن لجين عمران، 42 عاما، تزوجت بسن صغيرة من والد ابناءها سمير وجيلان ولكنها انفصلت بعد أنجابهم.