اشعلت الإعلامية السعودية لجين عمران موقع انستغرتم بعد ظهورها مع الفنان العراقي مصطفى العبد الله وهي تغني وترقص معه على أنغام الأغنية الشهيرة “تعال أشبعك حب شبعك دلال”.

وبمجرد نشر الفيديو والذي ظهر فيه مصطفى العبد الله وهو يغني الأغنية الشهيرة وتتمايل معه لجين عمران، انهالت التعليقات التي اتهمت لجين عمران بالجرأة ومن بين هذه التعليقات: “هذولة كم يوم ونسمع رح يزوجو”، “وبعده تجي تقول انتم فاهمين التحضر والتفتح بشكل غلط !!!”، “كمية قرف وتلوث بصري”.

من ناحية أخرى، تستعد لجين عمران لدخول عالم التمثيل من بابه العريض مع شركة “صبّاح إخوان” في فيلم سينمائي مستوحى من شخصيتها الحقيقية.

ومن المتوقع أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر يناير 2021 بين الرياض ودبي٬ بمشاركة نخبة من النجوم بينهم شقيقة لجين الفنانة السعودية أسيل عمران.