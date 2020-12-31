أشعلت الإعلامية لجين عمران، مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو طريف ظهرت فيه مع والدتها وشقيقتها أسيل عمران، حيث ظهرت الشقيقة الصغرى وهي تجلس خلف والدتها، ليظهر صوت الإعلامية السعودية وهي تعلق عليها بتعليق ساخر.

وظهرت والدة لجين عمران وهي تجلس على كرسي وأسيل عمران تجلس خلفها، ليظهر صوت الإعلامية السعودية وهي تعلق ساخرة من شقيقتها ضاحكة: “لو ماما قامت بدي أشوفك يا أسيل.. هتنقلبي قلبة محترمة”.

من ناحية أخرى، ودعت لجين عمران عام 2020 برسالة شاركتها مع متابعيها على انستغرام عبرت من خلال عن امتنانها لهذا العام بحلوه ومره.

وكتبت لجين عمران: “2020 شكرا على مرك و حلوك.. مرك أولا لأنه أعطانا دروس كثيرة و أجبرنا نعيد حساباتنا و علمنا المعنى الحقيقي لمفهوم إنه مافي شي ثابت أو مضمون أو مسلم به في الحياة ..و أن المتغيرات من سنة الحياة سواء حزينة أو سعيدة و إن حياتنا مليئة بالنعم المهم نستشعرها و نشكر رب العالمين عليها و الأهم نعرف قيمتها”.

وتابعت لجين عمران “و حلوك لأني باخذ معاي كل لحظة نجاح و سعادة و لو كانت صغيرة كذكرى جميلة للعام الجديد و أسقيها بالأمل و التفاؤل و الأهم بالإيمان بربي حبيبي إنو بكرا إن شاءالله أجمل.. شكرا لكل شخص أسعدني و لو بكلمه”.

وختمت لجين عمران كلامها بالقول “الله يجعلها سنة سعيدة كلها خير و سلام و راحة بال و توفيق على الجميع إن شاءالله”.