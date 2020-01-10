شاهد.. لجين عمران “كثير مبسوطة” والسبب؟

نشرت خبيرة التجميل السعودية لجين قفاص مقاطع فيديو لمواطنتها الاعلامية لجين عمران بعد خضوعها لجلسة مكياج بأناملها.

وظهرت لجين عمران في الفيديو سعيدة بمكياجها اذا قالت مخاطبة لجين قفاص “كثير مبسوطة النتيجة مثل ما توقعتها واحلى نتفة كمان انا صعب اسلم وجهي لاحد يعملي ماكاب سراحة اخاف كثير اخاف فكنت اقول يا ربي الذي في الصور صحيح او فوتوشوب بس انتي برفكتو”.

بدورها اشادت لجين قفاص بجمال لجين عمران قائلة “طالعة دول” وعلقت على الفيديو: “رااايكم رايييكم 🤭❤️❤️❤️ اخيرا مكياجي على الجميييله قلبا وقالبا لجين عمراان تهبل تهبل تهبل اتعب اقووول انبسططططت معاها بشكل ❤️❤️❤️❤️ متحممممسه احط الفاينل لوك مااااشاءالله”.