نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام جمعها بالفنانة السورية ديما بياعة بينما كانا يستعرضا كمامة مضيئة.

وظهرت لجين عمران في الفيديو وهي تضع الكمامة المضيئة وقالت عنه “قصته رهيبة وثقيل ليس كوزن بل أنه يحمي كثير كما انه بامكاني ان اختار الاضاءة التي ابغاها”.

وبعد ان قامت لجين عمران بتجربة اكثر من لون ظهرت ديما بياعة وهي تضع الكمامة بإضاءة بيضاء.

وكانت لجين عمران قد شاركت قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه على السجادة الحمراء في مهرجان ضيافة 2020 بدبي حيث ظهرت مرتدية فستاناً باللون الرمادي اللامع بأكمام طويلة، ويتوسطه حزام عصري بنفس اللون.