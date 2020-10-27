احتفلت الاعلامية السعودية لجين عمران، يوم امس الاثنين 26 أكتوبر، بعيد ميلادها الثالث والاربعون حيث تلقت التهاني من متابعيها ومحبيها عبر حسابها على انستغرام.

وبهذه المناسبة نشرت المصممة العراقية زينة زكي مقطع فيديو لـ لجين عمران ظهرت فيه بفستان ابيض بين مجموعة من السيدات اللواتي ارتدين ايضا فساتين بيضاء وكن يرقصن على انغام اغنية “هنغني كمان و كمان” للفنانة اللبنانية اليسا.

وعلقت زينة زكي على الفيديو كاتبة: “كل عام وانت رمز للحياة رمز للجمال رمز للحب يا احلى لولو ”.

وكانت لجين عمران قد أوضحت أنها خلال السنوات الماضية كانت تحتفل مع أسرتها بشكل طبيعي بهذه المناسبة، لكن بسبب الظروف الاستثنائية فلن تستطيع أن تحتفل معهم هذه العام بعيد ميلادها الـ43 فكتبت: “في مثل هذا اليوم، من كل عام جرت العادة إني أحتفل بذكرى ميلادي في أجواء فرح وسعادة وسط لمة الأهل والأصدقاء والحبايب، لكن لكل مكان وزمان ظروف استثنائية ومختلفة” وتابعت “”أتمنى أن تنتهي الأزمة و تعود الحياة أجمل كما كانت سابقا””.

واضافت “إن شاء الله العام القادم 2021 نتذكر إننا كنا (مضطرين) في زمن ما نلبس ماسكات لحماية صحتنا وكان في قوانين وإجراءات احترازية بسبب جائحة عالمية، بس تكون مجرد ذكرى تنذكر وما تنعاد أزمة وبإذن رحمة رب العالمين تعدي وترجع الحياة أجمل كما كانت سابقا، ونعرف قيمة الحياة الطبيعية اللي ربي منعم علينا فيها”.

كما وجهت لجين عمران الشكر لجميع من تواصل معها من أجل تقديم التهنئة لها بهذه المناسبة فقالت: “الله يحميكم و يحمي أحبابكم، وشكرا لكل شخص بعث لي تهنئة، أحبكم”.