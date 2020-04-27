نشر “بيتر ميمى” مخرج مسلسل الإختيار الذي يُعرض ضمن الموسم الرمضانى الحالي علي القنوات الفضائية، لحظة قام فيها بتوثيق إطلاق أعيرة نارية حقيقية فى “لوكيشن” تصوير المسلسل علي الحدود السورية اللبنانية، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، والمأخوذ عن قصة حقيقية للشهيد أحمد المنسى، ونشر ميمى، فيديو من موقع التصوير، حيث سُمعت أصوات إطلاق النار.

وأضاف ميمى تعليقًا على الفيديو: “التصوير على الحدود اللبنانية السورية وضرب النار الحقيقى فى الخلفية.. على أد مانقدر كنا بنقرب من الحقيقة من أول السيناريو المكتوب حرفيا من أصحاب منسى وزوجته وزمايله فى القوات المسلحة، وهشام المكتوب من اعترافاته”.

التصوير على الحدود اللبنانية- السورية و ضرب النار الحقيقى فى الخلفيةعلى اد مانقدر كنا بنقرب من الحقيقة من اول السيناريو المكتوب حرفيا من اصحاب منسى و زوجته و زمايله فى القوات المسلحة و خط هشام المكتوب من اعترافاته #الاختيار Posted by Peter Mimi on Sunday, April 26, 2020

ويُذكر أن المسلسل قد حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاق حلقاته الأولى وبداية عرضه علي الشاشات التلفزيونية، حيث أشاد به عدد من نجوم الوسط الفنى ، وحاز أيضا علي إعجاب الجمهور، وأصبح تريند رقم 1 على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

مسلسل “الاختيار” بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي.