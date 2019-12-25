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شاهد.. لحظة تعرض الممثل العراقي “أوس فاضل” لمحاولة اغتيال في بغداد

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شاهد.. لحظة تعرض الممثل العراقي “أوس فاضل” لمحاولة اغتيال في بغداد

شاهد.. لحظة تعرض الممثل العراقي “أوس فاضل” لمحاولة اغتيال في بغداد

نجا الممثل الكوميدي العراقي “أوس فاضل” المعروف باسم “كامل مفيد”، مساء يوم الثلاثاء، من محاولة اغتيال قام بها مسلحين مجهولين ببغداد.
ونشر شقيق “أوس” مقطع فيديو يشرح فيه تعرض شقيقه لمحاولة اغتيال بثلاث رصاصات أطلقها مسلحان يستقلان دراجة نارية في أحد أحياء بغداد الراقية،

وأوضح “أوس” نفسه أنه شاهد شخصين هجما على سيارته بدراجة نارية، قبل أن يسحب أحدهما مسدسًا ويطلق النار عليه عدة مرات، إلا أن أي من الطلقات النارية لم تصيبه.
والمشهور عن “أوس فاضل” وأخيه دعمهما للمظاهرات العراقية، ويشاركا فيها بانتظام، كما اشتهر عنهما معارضتهما للحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من إيران.

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