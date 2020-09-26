حل الفنان ” لطفي لبيب ” ضيفا مع الإعلامية ” سهير جودة ” والإعلامية ” مفيدة شيحة ” في برنامج ” الستات ما يعرفوش يكدبوا ” .

وخلال الحلقة تحدث لطفي لبيب عن حياته الأسرية خاصة بعد ابتعاده عن الفن منذ فترة بسبب وضعه الصحي وإعلانه إنه شبه معتزل عن التمثيل .

فقال : ” أنا مش سليم نصي مش سليم .. لما أتحرك بتسند على حد .. ميفوتش إسبوع إلا لما بنت من بناتي تجيلي ” .

وتحدث لطفي لبيب عن بناته الثلاثة وإبنته الصغرى تحديدا وتدعى ” كريستينا ” التي تعيش معه وعن أمنيته تجاهها قبل الرحيل قائلا : ” فيه واحدة عايشة معايا اللي هي الصغيرة كريستينا نفسي أجوزها وأفرح بيها قبل ما أموت ” .

كما عبّر لبيب أيضا عن أمنيته بلقاء الفنان ” محمد منير ” وقال : ” نفسي أشوف محمد منير .. لو حب يكلمني هيعرف يجيب تليفوني ” .