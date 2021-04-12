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نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” من مقابلتها مع الجالية التونسية للرئيس التونسي ” قيس سعيد ” خلال زيارته لمصر .

وكتبت لطيفة في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها بهذه المقابلة : ” تشرفت أنا وكل الجالية التونسية بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيد اللي شرفنا بزيارته لمصر ” .

وتابعت : ” وربنا يحمي تونس ومصر دايما وعلاقتنا التاريخية والمستقبلية دايما قوية .. تشرفنا كلنا بهذه الزيارة وكم أنا فخورة بهذا الرئيس المثقف الملتزم الشريف المحب لتونس وشعبها ” .



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