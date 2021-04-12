نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” من مقابلتها مع الجالية التونسية للرئيس التونسي ” قيس سعيد ” خلال زيارته لمصر .

وكتبت لطيفة في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها بهذه المقابلة : ” تشرفت أنا وكل الجالية التونسية بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيد اللي شرفنا بزيارته لمصر ” .

وتابعت : ” وربنا يحمي تونس ومصر دايما وعلاقتنا التاريخية والمستقبلية دايما قوية .. تشرفنا كلنا بهذه الزيارة وكم أنا فخورة بهذا الرئيس المثقف الملتزم الشريف المحب لتونس وشعبها ” .

تشرفت انا وكل الجالية التونسية بمقابلة السيد الرئيس #قيس_السعيد اللي شرفنا بزيارته لمصر وربنا يحمي #تونس و#مصر دايما وعلاقتنا التاريخية و المستقبلية دايما قوية .. تشرفنا كلما بهذة الزيارة وكم انا فخورة بهذا الرئيس المثقف الملتزم الشريف المحب لتونس وشعبها pic.twitter.com/XbSQTy66dy — Latifa Al-Tunisia (@latisol) April 11, 2021