نشرت الفنانة التونسية ” لطيفة ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” من مقابلتها مع الجالية التونسية للرئيس التونسي ” قيس سعيد ” خلال زيارته لمصر .
وكتبت لطيفة في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها بهذه المقابلة : ” تشرفت أنا وكل الجالية التونسية بمقابلة السيد الرئيس قيس سعيد اللي شرفنا بزيارته لمصر ” .
وتابعت : ” وربنا يحمي تونس ومصر دايما وعلاقتنا التاريخية والمستقبلية دايما قوية .. تشرفنا كلنا بهذه الزيارة وكم أنا فخورة بهذا الرئيس المثقف الملتزم الشريف المحب لتونس وشعبها ” .