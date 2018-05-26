شاهد.. لطيفة تنهار وتكشف كواليس وفاة والدها في رمضان.. وتنفي اجرائها أي عمليات تجميل

انهارت النجمة التونسية لطيفة، بمجرد أن تذكرت كواليس وفاة والدها في رمضان، وهو الحادث الذي وضع بينها وبين رمضان حاجز نفسي.

والد لطيفة كان يعمل بالجيش التونسي، وقد توفى بحادث أثناء العمل، لم تكشف الفنانة عن تفاصيله، حيث كانت حينها في الـ13 من عمرها، وتلعب مع صديقتها، وفجأة شعرت بتغيرات وبكاء في منزل أسرتها، لتعلم بوفاة والدها، ومنذ ذلك الوقت بدأت تشعر بنوع من الخوف كلما دخل شهر رمضان.

لطيفة لم تتمكن من السيطرة على دموعها خلال سردها لكواليس وفاة والدها لأول مرة على الشاشة، وذلك أثناء استضافتها في برنامج «شيخ الحارة» مع الإعلامية المصرية بسمة وهبة، كما كشفت عن تعرضها لوعكة صحية في أعقاب والدها، خضعت بعدها لعلاج طويل حتى تستطيع أن تعيش بحسب وصفها، وفي الوقت الذي أكدت فيه تفوقها الدراسي، أكدت أن العام الوحيد الذي لم تستطيع النجاح فيه هو عام وفاة والدها.

من ناحية أخرى، نفت لطيفة ما أثير مؤخراً حول اجرائها أي عمليات تجميل، حتى ان البعض شبهها بالفنانة المصرية ليلى علوي، وقالت « ياريت هو في زي ليلى علوي، ليلي قمر»، وأضافت: «عمري ما عملت عملية تجميل، كله بيعمل بوتوكس وحقن بالفيتامينات، أسناني طبيعية عمري ما عملتها».