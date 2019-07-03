شاهد.. لطيفة عن انجاب وتربية الاطفال: “مسؤولية كبيرة جدا انا مش قدها”!

حلت الفنانة لطيفة التونسية ضيفة على برنامج “منا وجر” الذي يعرض عبر قناة MTV اللبنانية، ويقدمه الاعلامي بيار رباط.

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وتحدثت لطيفة خلال الحلقة عن قرار عدم الانجاب مؤكدة انه كان قرار شخصيا وغير نادمة عليه.

ووصفت اصالة تربية الاطفال بالمسؤولية الكبيرة جدا قائلة “انا مش قدها انك تكون شخص وتعلمه وتربيه وتخليه في احسن صحة صعب”.

وأكدت لطيفة انها غير نادمة على قرار عدم الانجاب قائلة “على العكس أنا فرحانة باولاد اخواتي ماليين علي الدنيا وبشوفهم وقت اللي ممكن اشوفهم”.

وعن احساسها بالحرمان من الامومة قالت “رب العالمين لا يعطي الواحد كل شيء”.