أعادت مجموعة من الحسابات الفنية النشطة المعنّية بنشر أخبار وصور النجوم علي السوشيال ميديا، تداول صورة نادرة بالأبيض والاسود يرجع تاريخها لأكثر من 35 عامًا، شهدت ظهور الفنان المصري الراحل نور الشريف، وزوجته الفنانة بوسي، خلال إحدى رحلاتهما إلي دولة في اليابان.

حيث ظهر الفنان الراحل نور الشريف، مع الفنانة بوسي، في تلك الصورة المتبادلة وهما يرتديان الزي الياباني التقليدي، وذلك خلال مشاركتهما في أحد المهرجانات الفنّية التي أقيمت في العاصمة طوكيو، وتفاعل المتابعين وروّاد مواقع التواصل، مع تلك الصورة بشكلٍ كبير، وانهالت عليها الكثير من التعليقات الكوميدية.

يُشار أن الفنان نور الشريف تزوج من الفنانة بوسي مرتين، حيث تزوجها لفترة طويلة على خلاف معظم الزيجات في الوسط الفني، لكن الطلاق كان بانتظارهما في عام 2006 م لأسباب لم يفصح هو عنها ولا هي أيضا. واستمر الطلاق قرابة 8 سنوات مرض خلالها الفنان نور الشريف، وعادت إليه بوسي مرة أخرى في آواخر العام 2014، ولهما إبنتين هما: سارة ومي.

نور الشريف قدم مع زوجته بوسي سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية التى طلا على جمهورهما سوياً من خلالها، يعد أبرزهم فيلم “حبيبي دائمًا” الذي يعد من أفضل الأفلام الرومانسية في السينما، والذي جسده العاشقان نور الشريف وبوسي، وحاز نجاحًا كبيرًا، خصوصًا وأن الحب بينهما لم يكن على الشاشة فقط، بل سنوات طويلة من العشق والغرام، حيث وقع الشاب في غرام الصغيرة بوسي، واعتبرها حبيبته المدللة، واعتبرته أستاذها وسندها، وتزوجا عام 1972م.

توفي الفنان نور الشريف في يوم الثلاثاء في 11 اغسطس 2015 في القاهرة بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة عن عمر يناهز 69 سنة. وتم تشييع جثمانه يوم الأربعاء 12 اغسطس 2015 من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر.