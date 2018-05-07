شاهد.. لماذا أثارت اليسا الانتقادات في حلقة “ذا فويس”؟

الحدث الأبرز في حلقة “ذا فويس” كان غناء اليسا مع فريقها على طريقة “البلاي باك” لأغنية “يا مرايتي”، والذي شكل عاصفة من النقد لم ترد عليها الفنانة كعادتها، ويحسب لـ اليسا أنها اختارت هذا التصرف الذي كان متوقعاً كي تنجو من الوقوع في أي خطأ فادح يصادفها على المسرح. وهي اعترفت في مقابلات سابقة بأنها لا تحب أن تغني بشكل مباشر في أي برنامج تطلّ فيه”.



على حسابها على “تويتر” اكتفت الفنانة اليسا التي تعودت على عدم الردّ على كل ما يطالها بنشر اطلالاتها وفيديو جمعها بزميلتها في البرنامج أحلام تتبادلان فيه الغزل، وبأنهما ستشتاقان لبعضهما بعد انتهاء البرنامج الأسبوع المقبل”.

وحافظت اليسا على عفويتها والتي أظهرت للجمهور شخصيتها الحقيقية، والتقت هالة مالكي في كواليس البرنامج، و تحدثتا فيما ستقومان به يوم الأربعاء المقبل والتحضيرات اللازمة للعرض الأخير”.