عبرت الفنانة المصرية ليلى علوي عن عشقها للبحر عبر مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على انستغرام، يرصد توديعها للصيف والبحر على شواطئ الساحل الشمالي.

وظهرت ليلى علوي، في الفيديو، على الشاطئ قائلة: “أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عارفة أقوله باي باي”.

وكانت ليلى علوي قد قضت العطلة الصيفية في إحدى القرى بالساحل الشمالي حيث واظبت على مشاركة جمهورها بصور وفيديوهات خلال استمتاعها بالصيف والبحر والشمس.

وكانت قد نشرت صورة لها وهي تستمتع بوقت الغروب على الشاطئ في إحدى القرى بالساحل الشمالى، وكتبت ليلى على الصورة قائلة:” غروب الشمس يجعلنا نشعر بالحنين إلى الماضى، ومع النظر إليه أنت من يقرر تشوفه كنهاية أو بداية”.