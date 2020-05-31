هاجمت الاعلامية المصرية لميس الحديدي مواطنها الفنان محمد رمضان بعد احتفاله مساء امس بزفاف شقيقته ايمان مع عدم اتباع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وعلقت لميس الحديدي، في حلقة الامس من برنامج “القاهرة الان” المذاع على قناة “الحدث”، على مقاطع الفيديو المتداولة من حفل الزفاف قائلة: “المشهد ده ما يخليهوش نمبر وان المشهد اللي بيحضن فيه الناس ويبوس الناس وما فيش فيه تباعد ومفيش فيه كمامة ومفيش اي مراعاة عشان نعمل فرح العروسة”.

وتابعت لميس الحديدي: “انت شخص قدوة وانت بتقول انك نمبر وان وثقة في الله نجاح” واضافت “الثقة في الله مع الضوابط مع رعاية الناس مع انا احترم الاخرين انت بتدي قدوة لمين؟”.

وكان محمد رمضان قد نشر صورا له مع شقيقته من حفل الزفاف وهما يضعان كمامات غير انه تم تداول مقاطع فيديو اظهرت واقعا مغايرا مع عدم وجود اي تباعد بين الحاضرين مع مشاهد الحضن والقبل.