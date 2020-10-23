تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد للراقصة البرازيلية لورديانة وهي ترقص مع الفنان المصري الشعبي محمود الليثي.

وظهرت لورديانة بنفس الفستان الذي ظهرت به في الفيديو الذي تصدر التريند في الآونة الأخيرة.

ورقصت لورديانة في الفيديو الجديد على أنغام مهرجان”آه يا اشطة بالزبادي انتي جامدة موت.. طب ع الهادي يا زبادي”، وكان معها المطرب الشعبي محمود الليثي.

وتستعد الراقصة البرازيلية لورديانا لتصوير فيديو كليب أغنية “خدلك باكو” من غناء الفنان إياد جمال، والذي سيتم طرحها قريبًا،

يذكر ان الراقصة لورديانة تصدرت مواقع السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع “إنستجرام”، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه من 200 الف الى اكثر من 650 الفا.

وكانت لورديانة قد اطلت في فيديو وجهت فيه التحية الى مئات الالاف من متابعينها الجدد قائلة: “اقدر محبتكم ودعمكم” ثم قالت بالعربية: “انا بحبكم كلكم”.