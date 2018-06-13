شاهد .. لوسي تشكف عن قطيعتها لــ رامز جلال بسبب حذف مشهد من مقلبها معه

منذ العام 2015 وبسبب حلقتها ضمن برنامجه ” ​رامز واكل الجو​ ” وتحديداً بسبب حذف مشهد من الحلقة، كشفت ​الفنانة المصرية لوسي​ عن قطيعتها مع الفنان ​رامز جلال​.

وجاء حديث لوسي هذا خلال إستضافتها ضمن برنامج “عقارب الساعة” حيث أشارت إلى أنه كانت تربطها علاقة صداقة برامز جلال، وقام بمحادثتها من قبل للاشتراك في برنامجه “رامز تحت الأرض”، وأوضح لها طبيعة المقلب، موضحة أنها من دلته على فكرة وضع ثعبان، وخفاش، داخل المقبرة للضيوف، ولكنه لم يعتمد الفكرة في مقلب “رامز واكل الجو”.

وعن المشهد المحذوف قالت إنه حينها كانت تعاني من نزلة برد وانسدادٍ في الأنف، وخلال تصوير المقلب، وبسبب ضغط الجو في الطائرة التي كان يتم تصوير المقلب بها وقعت مغشيًا عليها، وأُصيبت بنزيف في الأنف.

وأضافت أنها وافقت على عرض الحلقة بسبب العلاقة القوية التي كانت تربطها بالمنتج، بخلاف أن رامز جلال وفريق العمل دعوها إلى العشاء بعد المقلب من أجل مصالحتها.