ظهرت الفنانة المصرية الفنانة لوسي في مقطع فيديو وهى ترقص على ألحان أغنية الفنانة الإماراتي حسين الجسمي الجديدة “بالبنط العريض”، أثناء تواجدها في الساحل الشمالي.

وقد نشرت المذيعة بوسي شلبي، مقطع الفيديو عبر حسبها على انستغرام حيث ظهرت من خلالها وهى تشارك لوسى رقصتها على ألحان أغنية الجسمى الجديدة.

وشاركت الفنانة لوسي، مؤخراً في بطولة فيلم “ورقة جمعية” مع كلاً من ميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوزي، ومن تأليف محمد جمال طه، وتدور أحداثه داخل إحدى الحارات الشعبية فى مصر ولكل بطل قصة تجمعه بمن حوله، وتجسد لوسى بطلة الفيلم خلال العمل دور “أم عبد الله” الودودة التى تحب الخير لكل من حولها، وتقدم المساعدات التى تعم عليها بالخير عندما تتعرض لمشكلة ما.