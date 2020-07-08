استعانت الفنانة الاماراتية احلام بابنتها الصغرى لولوة الهاجرى للترويج لبوتيكها مطالبة من متابعيها متابعة حساب ابنتها على انستغرام.

ونشرت احلام مقطع فيديو لابنتها لولوة ظهرت فيه وهي تبخر شعرها بواسطة احد المنتجات التي تبيعها احلام في بوتيكها وقالت “لا تشترون من بوتيكات ثانيين بس بوتيك ماما”.

وعلقت احلام على الفيديو كاتبة: “لولو بنتي توجه لكم رساله الرجاء تنفيذ الرساله عمري هي وفاطمة بنتي زعلانة لأنكم ما ضفتوها”.

ومع ان احلام حاولت اخفاء ملامح وجه ابنتها غير ان متابعيها لاحظوا الشبه الكبير بينهما كما طالبوها بنشر فيديو لانبتها الاخرى فاطمة.

يذكر ان احلام متزوجة من بطل الرالي القطري الشهير مبارك الهاجري منذ عام (2003) ولها من ثلاثة أطفال هم فاهد وفاطمة ولولوه،