شاهد.. ليلى اسكندر ترد على الساخرين من احد صورها.. وما علاقة نادين نسيب نجيم؟

ردت المغنية اللبنانية ليلى اسكندر على الساخرين من إحدى الصور المنتشرة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة حادة.

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قالت ليلى في فيديو بثته عبر احد خساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية: “السخرية من أشكال الفنانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مصدرا للرزق بالنسبة للبعض، فالشخص الذي سخر مني يسخر من أغلب الفنانات ومن بينهن نادين نسيب نجيم التي تعتبر أيقونة في الجمال”.

وتابعت: “استمروا في الترزق من التنمر علينا، وأنا أتقبل هذا منك ومن 6 آلاف شخص غيرك ولن تهز سخريتكم من ثقتي بنفسي، وأجد نفسي أشيه القمر”.