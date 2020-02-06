شاهد: ليلى عبدالله تظهر برفقة جدها وجدتها اللبنانيين

نشرت الفنانة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله عبر حسابها على “سناب شات” فيديو قصيراً جمعها وجدها اللبناني.

وبدا الأخير فيه وهو يلقي التحية بحركة من يده على متابعيها قبل أن تقوم الفنانة بتقبيله على خده.

وأرفقت الأخيرة الفيديو بالتعليق “جدو بيسلم عليكم”. كما نشرت صورة جمعتها وجدتها. وأحدثت بذلك ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الصورة والفيديو على “إنستغرام” حيث حقق المقطع على أحدها أكثر من 52 ألف مشاهدة.

ويذكر أنها المرة الأولى التي تظهر فيها عبدالله برفقة أحد أفراد أسرتها، علماً أنها ولدت في الكويت وأنها شقيقة الفنانة شهد.