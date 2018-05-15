شاهد.. ليلى علوي تتكلم باللغة الفرنسية في مهرجان “كان”.. وهذا ما قالته

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الممثلة المصرية ​ليلى علوي​ فيديو لها اثناء مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي حيث عرض فيه فيلمها “المصير”.

علوي اثارت الجدل بالفيديو الذي نشرته حيث ظهرت فيه وهي تتحدث باللغة الفرنسية، وختمت كلامها بـ”كان كمان وكمان كان toujour وencore” مما جعل البعض يسخر من الترجمة العربية لكلامها.

علوي أعربت بكلمتها عن سعادتها بالتواجد في المهرجان، وقدمت تحية للمخرج الراحل ​يوسف شاهين​ مخرج فيلم “المصير”.

يذكر ان “المصير” من بطولة الراحل نور الشريف وخالد النبوي ومحمد منير وحنان ترك وليلى علوي.