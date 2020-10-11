حرصت الفنانة المصرية ليلى علوى على تهنئة مواطنها الفنان عمرو دياب بعيد ميلاده الـ 59 عبر فيديو نشرته على حسابها على انستغرام.

وظهرت ليلى علوي، في الفيديو، وهي ترقص في احد حفلات عمرو دياب على انغام اغنية “وحكايتك أيه” وعلقت كاتبة: “”دايماً مجمعنا في حفلاتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك، كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد. ”.

وكانت دينا الشربيني قد عايدت بدورها عمرو دياب بعيده عبر فيديو تضمن صورا عديدة تجمع الثنائي معاً، أغلبها ينشر للمرة الأولي، وذلك على انغام اغنية “اماكن السهر”.

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو كاتبة: “أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف ، قوي ، متواضع ، شجاع، لديك حقًا كل شيء، عيد ميلاد سعيد”.