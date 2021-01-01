حرصت الفنانة المصرية ليلى علوي على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بأجواء احتفالها برأس السنة الجديدة 2021 في منزلها.

ونشرت ليلى علوي فيديو الاحتفال عبر حسابها على توتير، حيث ظهرت وهي تمرح بصحبة أحد أطفال العائلة وتهنئ الجمهور بالعام الجديد وترسل له القبلات.

وعلقت ليلى علوى على الفيديو كاتبة: “سنة جديدة علينا سعيدة يارب وعلى كل حبايبنا”.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2020، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في ‏رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة ‏منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله.‎