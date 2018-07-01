شاهد… ليلى علوي وإيمان العاصي يرقصن في زفاف نجل منتج “الهيبة”

احتفل أنور نجل المنتج صادق الصباح بزفافه،على باميلا مكوك كريمة رجل الأعمال اللبناني هاني مكوك، في العاصمة اللبنانية بيروت مساء امس (السبت)، في حفل كبير جمع ابرز نجوم العالم العربي، على رأسهم سيرين عبد النور أحمد السقا، هيفاء وهبي، عمرو سعد، سمية الخشاب، نادين نسيب نجيم، إيهاب فهمي، ياسمين صبري، عمرو يوسف، كندة علوش، أحمد زاهر، طارق لطفي، ندا موسى، يسرا اللوزي، لقاء سويدان، سهر الصايغ، والمخرج أحمد خالد، ليلى علوي، درة زروق، محسن منصور، طارق الإبياري، زيزي مصطفى، منة شلبي، انتصار، لقاء الخميسي، دينا فؤاد، صبري فواز، كريم فهمي، عمرو سعد، مي عمر، المطربة لطيفة، هنا الزاهد.

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ونشرت لقاء سويدان مقطع فيديو من حفل الزفاف عبر صفحتها الشخصية في تطبيق “انستغرام”، رصد ليلى علوي وإيمان العاصي، وعدد من نجوم الفن أثناء رقصهم على أغنية “3 دقات”.