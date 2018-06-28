شاهد.. ليليا الأطرش تتعرّض للإنتقادات بسبب ملابسها الجربئة

تعرّضت الممثلة السورية ​ليليا الأطرش​ للإنتقادات، بسبب ملابسها التي وصفها البعض، بأنها جربئة ومبالغ فيها.

ونشرت الأطرش عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لها مرتدية على ما يبدو “جامبسوت” مزخرفاً بالزهور، مع فتحة كبيرة من ناحية الصدر، جعلت ملابسها جريئة جداً.



وعلّقت الأطرش على الصورة، قائلة: “ابتسمي يا شفافا ابتسمي خلي اللولو وين ما كان يتعلم كيف البسمة … ضلي اضحكي”.

إطلالة الأطرش صدمت متابعيها، وأثارت موجة من الجدل وعرّضها للإنتقادات والهجوم.

يُذكر أن الأطرش شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “جوليا”، من بطولة ماغي بو غصن، قيس الشبخ نجيب، تقلا شمعون، جيسي عبدو، وسام صباغ، وغيرهم، من تأليف مازن طه، وإخراج إيلي ف. حبيب.