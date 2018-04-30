شاهد ليندسي لوهان: تعبّر عن إعجابها الكبير بالمرأة العربية.. وتفضل قضاء شهر رمضان في الإمارات

عبّرت الفنانة الأمريكية ليندسي لوهان عن إعجابها الكبير بالمرأة العربية وخصوصا جانبها الثقافي والديني، الذي يعبّر عن قوتها، كاشفة في الوقت ذاته أن سبب قضائها شهر رمضان في دبي يرجع لعوامل إنسانية تقوم بها.

وقالت “لوهان” في مقابلة على قناة “العربية” حول المرأة العربية: “أحب ثقافة المرأة العربية بالتحديد في الشارقة، فهنالك معايير مختلفة في كل دولة، حيث تحاول المرأة بشكل عام إظهار المزيد من مفاتنها، إلا أنني لاحظت أن العربيات لديهن مبدأ خاص بهن والثقة بالنفس لإظهار مفاتن أقل إلى الحد الذي تتصرف فيه المرأة العربية على طبيعتها وتكون جميلة، لأن الجمال دائما هو جمال النفس وليس جمال المظهر،وأنا معجبة بذلك وأحترمه كثيراً”.

ووجّهت نصيحة لكل فتاة تريد أن تصبح مشهورة، بأن “الشهرة مثل السلاح ذي الحدين، فدائما كنّ متواضعات في أعماقكن ومع الآخرين ولا تضعن ثقتكن في كل شخص يوفر لكن الخيارات والعروض بعد تحقيق الشهرة”، مؤكدة أن مفهوم القدوة الآن يدور بشكل أساسي حول الأعمال الخيرية التي يقوم بها الشخص وليس مظهره.

وحول تفضيلها قضاء شهر رمضان المبارك في الإمارات قالت: إن شهر رمضان يمنحني الفرصة لعزل نفسي عن كل شيء، وأن أبدأ بالعطاء للآخرين لكي أدرك ما حصلت عليه أنا كإنسانة، مؤكدة من جهة أخرى أن الشخصية الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط هو الأمير محمد بن سلمان، نظراً لما يقوم به من خلال رؤية 2030.