استعرضت “لي لي” ابنة الفنانة المصرية منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، فستانها الذي ظهرت بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بمقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” صورته من داخل الحمام.

. وكانت “لي لي” قد ظهرت مع والديها على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهي ترتدي فستانًا منفوشًا مزينًا بطبعات الورد، مع مكياج ناعم بدرجات الألوان الترابية، بينما اعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل.

ليلي حلمي، ابنة أحمد حلمي ومنى زكي، تظهر فستانها من مهرجان القاهرة السينمائي عبر تيك توك. #CIFF2020 pic.twitter.com/3eVVnBBgQ9 — Screen Mix (@ScreenMix) December 3, 2020

وقد تعرض احمد حلمي ومنى زكي لانتقادات لاذعة من الناشطين بسبب فيديو ابنتهيما لي لي حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “ليش عيال المشاهير دايم كل حياتهم انجليزي يعني كذا هم كول وعيال نعمة ولا ايش ما فهمت وش العلاقة”، و”ملقتش مكان يليق بجمال الفستان عشان تعرضه أكتر من التواليت؟ يازين مختارت”، و”مش لاقية الا الحمام تتصور بيه خايفة حد يشوفها”.

يذكر ان لـ احمد حلمي ومنى زكي، والذين تزوجا عام 2002، ثلاثة ابناء هم لي لي (2003), سليم (2014) و يونس (2016).